EM SOBRAL: homem é baleado no bairro Alto da Brasília

Na manhã desta sexta-feira, dia 6, um homem foi vítima de um disparo de arma de fogo no bairro Alto da Brasília, nas proximidades do CAIC, em Sobral. A vítima foi identificada pelo prenome de Breno. Segundo informações preliminares, os autores do crime estavam em uma motocicleta Honda Bross e fugiram logo após o ataque, tomando rumo ignorado.





A Polícia Militar foi acionada imediatamente e realizou diligências na região na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento eles não foram encontrados. Breno foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Santa Casa para receber atendimento médico.





A Polícia Civil já está investigando o caso, buscando identificar e localizar os responsáveis pelo crime.