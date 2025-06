Polícia Civil prende cinco suspeitos com drogas durante operação

Na ocasião, duas pessoas foram presas em flagrante e autuadas por tráfico de drogas.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta quinta-feira (05), uma operação simultânea nas cidades de Acaraú, Forquilha, Pentecoste e uruburetama, com o intuito de identificar e prender integrantes de uma organização criminosa atuante na região norte do Ceará. Durante a operação, cinco pessoas foram presas em flagrante e quase um quilo de drogas foi apreendido.





No município de Acaraú, 960 gramas de maconha e haxixe foram apreendidos. Na ocasião, duas pessoas foram presas em flagrante e autuadas por tráfico de drogas, sendo um homem de 52 anos e uma mulher de 22 anos. Outros três mandados de prisão foram cumpridos em Acaraú e um em Forquilha.





No total, 24 mandados de prisão e busca e apreensão e de prisão preventiva foram cumpridos. Além das prisões, outros cinco mandados de prisão foram cumpridos em instituições prisionais no Estado, sendo quatro em Pentecoste e um em Acaraú. A operação também visou o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão nos municípios de Uruburetama, Crateús e Forquilha.





Entre os crimes investigados pelas equipes de delegados e oficiais investigadores de Polícia do Departamento de Polícia do Interior Norte, estão tráfico de drogas e de armas; integrar organização criminosa e outros crimes correlatos praticados pelos integrantes da organização criminosa. Todos os materiais apreendidos serão analisados.





(CN7)