Homem é preso após furtar bar onde trabalhava na Zona Sul de Teresina; ele ainda bebeu cervejas e assou carne

Um homem foi preso após invadir e furtar o bar onde trabalhava como ajudante de pedreiro, na madrugada desta quinta-feira (5), na Avenida Valter Alencar, zona Sul de Teresina. Segundo a Polícia Militar, ele consumiu bebidas alcoólicas, assou carne e tentou levar diversos itens do local, entre eles três botijões de gás, caixas de cerveja e alimentos.





De acordo com Regina Silva, sócia do estabelecimento, o homem havia recebido uma oportunidade de trabalho após sair de uma clínica de reabilitação. “Ele tinha café da manhã aqui, almoço, merenda. Disse que queria mudar de vida. A gente até pensou em ajeitar ele aqui, deixar lavando carro, comendo com a gente, trabalhando direitinho. Mas fez isso”, desabafou.





A comerciante relatou que o prejuízo seria grande. “Na minha cozinha ele encontrou pastel, derramou leite, assou carne, destruiu tudo. Ia levar carne de sol, batata, isopor com filé, três bujões de gás, quatro caixas de Heineken, dois litros de cachaça. Até o celular do meu sócio ele roubou”, contou indignada.





Segundo ela, a tentativa de furto não deu certo porque uma pessoa que passava pela rua notou a movimentação estranha e ligou para ela durante a madrugada. “Eu estava dormindo, essa pessoa me ligou. Viemos pra cá correndo. Um dos nossos sócios reconheceu ele, tirou uma foto, e ficamos esperando. E não deu outra: ele voltou pra buscar o roubo e foi preso na hora”, disse.





O capitão Paulo Roberto, da Polícia Militar, explicou que o acusado foi contido inicialmente por pessoas próximas ao bar. “Estávamos em patrulhamento quando a população nos abordou. Fizemos a condução dele à Central de Flagrantes com o material apreendido”, informou.





Entre os itens recuperados estavam caixas de cerveja, um ventilador, um climatizador e alimentos. O homem, que foi flagrado retornando a uma casa abandonada onde havia escondido os produtos furtados, permanece preso à disposição da Justiça.





(Via portal Cidade Verde)