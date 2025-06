Oposição ameaça processar Lula por interferir na investigação do roubo do INSS

Confissão de Lula (PT) antes de viajar à França chamou a atenção de parlamentares de oposição, que agora avaliam denunciar o petista por crime de responsabilidade. Isso abre o caminho para novo pedido de impeachment. Na entrevista, afirmou haver ordenado “muita cautela” à Policia Federal e à Controladoria Geral da União (CGU) na investigação de sindicatos e associações que se beneficiaram do roubo bilionário a aposentados do INSS, que pode ter vitimado 9 milhões de pessoas.









Nenhuma prisão





A oposição desconfia que a interferência de Lula, que cobriu entidades de elogios, explica o fato de não terem sido feitas prisões de suspeitos.









"Cautela" com Frei Chico?





Entre os beneficiados pelo roubo está o “Sindicato dos Aposentados e Idosos da Força”, cujo vice-presidente é Frei Chico, irmão de Lula.









A que mais faturou





Entidade de Trabalhadores na Agricultura (Contag), que faturou R$3,6 bilhões, é feudo do irmão do deputado Carlos Veras (PE) do PT de Lula.









Saindo de fininho





Outro sindicato, de sigla Sindinapi, controlado por Milton Cavalo, do PDT do ex e do atual ministro da Previdência, embolsou R$259 milhões.





(Diário do Poder)