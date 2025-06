Israel bombardeia Irã e fecha espaço aéreo

Prevenindo uma possível resposta do Irã, Israel fechou o espaço aéreo.

Israel realizou um ataque aéreo contra o Irã na noite desta quinta-feira (12). O bombardeio foi confirmado pelo IDF (Forças de Defesa de Israel) e tem como alvo o programa nuclear iraniano. A capital Teerã também foi atingida. Segundo Effie Defrin, porta-voz do IDF, o Irã “está mais perto do que nunca de conseguir uma arma nuclear” e, por isso, Israel “não teve escolha”.





A alegação do IDF é que o Irã tem urânio enriquecido suficiente para construir várias bombas em poucos dias. “Hoje, o Irã está mais perto do que nunca de obter uma arma nuclear. Armas de destruição em massa nas mãos do regime iraniano são uma ameaça existencial ao Estado de Israel e ao mundo em geral”, afirmou em comunicado.





Em pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que esse momento é “decisivo na história de Israel”. Netanyahu ainda afirmou que a operação continuará pelos próximos dias. “Há alguns momentos, Israel lançou a Operação Leão Ascendente, uma operação militar direcionada para conter a ameaça iraniana à sobrevivência de Israel. Esta operação continuará pelos dias necessários para eliminar essa ameaça”, disse.





Sirenes também soaram em Israel de forma preventiva a um possível ataque do Irã. O espaço aéreo de Israel também foi fechado. Até o momento, não há relatos de ataques lançados contra o país. No entanto, o exército do Irã deixou uma mensagem nas redes sociais: “Lembre-se, nós não iniciamos isso.” Em seguida, uma outra mensagem dá a entender que o país revidará o ataque.





“Nunca seja você quem convida alguém para lutar (não seja o agressor na guerra), mas se alguém o chamar para a batalha, atenda ao chamado (e não seja negligente na guerra sagrada contra o inimigo), pois aquele que convida para lutar é um tirano — e um tirano sempre é derrotado", diz o texto.









EUA dizem não ter apoiado ataque





O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque. “Hoje a noite, Israel tomou ações unilaterais contra o Irã. Nós não estamos envolvidos nos ataques contra o Irã e a nossa prioridade é proteger as forças americanas na região”, disse em comunicado.









Chefe da Guarda Revolucionária é morto





Segundo a mídia estatal iraniana, o ataque matou o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami. A instituição militar é o braço mais poderoso do regime dos aiatolás.