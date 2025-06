Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai para 100 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.875 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 12. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.





Os números sorteados foram: 06 - 15 - 31 - 38 - 40 - 49.





61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 77.957,21 cada





4.656 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.459,06 cada





Apostas