Ministro de Israel diz que líder do Irã pode ter o mesmo destino de Saddam Hussein

Em meio ao crescente conflito no Oriente Médio, Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, declarou nesta terça-feira, 17, que o líder supremo do Irã Ali Khamenei pode enfrentar destino semelhante ao de Saddam Hussein.





O ex-presidente iraquiano foi deposto e executado em 2003, depois de intervenção dos Estados Unidos.





As tensões entre Israel e Irã aumentaram depois que, na quinta-feira 12, as Forças de Defesa israelenses lançaram uma ofensiva preventiva contra instalações do programa nuclear iraniano.





Katz afirmou que os ataques de Israel ao Irã vão prosseguir e reforçou ameaças já feitas anteriormente ao regime de Teerã.









Tensão entre os países





O avanço nuclear do Irã, visto por Israel como uma ameaça, aumentou ainda mais a tensão entre os dois países e agravou a instabilidade na região depois de um novo ataque israelense.





As declarações do ministro israelense Israel Katz vieram dias depois de a imprensa revelar que o então presidente dos EUA, Donald Trump, teria recusado um plano de Israel para matar o líder iraniano, Ali Khamenei.





“Advirto o ditador iraniano a parar com crimes de guerra e ataques com mísseis contra civis israelenses”, disse Katz, segundo a imprensa local.





Katz também reafirmou que Israel seguirá atacando alvos ligados ao regime iraniano e às forças militares de Teerã. O confronto já chega ao quinto dia de escalada.





Israel elimina (mais um) chefe do Estado-Maior do Irã em ataque a Teerã

Uma ofensiva aérea lançada por Israel na madrugada desta terça-feira, 17, resultou na morte de Ali Shadmani, recém-nomeado chefe do Estado-Maior do Irã. O ataque ocorreu poucos dias depois de Shadmani assumir o posto, que ficou vago depois da morte de seu antecessor em bombardeios anteriores.





No X, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), afirmaram que “pela segunda vez em cinco dias, as IDF eliminaram o chefe do Estado-Maior do Irã em tempos de guerra, o principal comandante militar do regime”.





De acordo com as IDF, a ação foi baseada em “informações precisas”. “Ali Shadmani, o oficial militar mais graduado do Irã e o conselheiro militar mais próximo de Khamenei, foi morto em um ataque da IAF no centro de Teerã, depois de informações precisas de inteligência”, afirmam as IDF.





Shadmani havia sido designado para o cargo de chefe do Estado-Maior do Irã na última sexta-feira, 13, depois que ataques israelenses provocaram baixas entre líderes militares do Irã, incluindo o tenente-general Gholam Ali Rashid.





Fonte: Revista Oeste