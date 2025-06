Não há sobreviventes na queda de avião, dizem autoridades da Índia

Aeronave estava com 242 pessoas a bordo e atingiu um prédio na região, o que pode elevar número de vítimas.





Um Boeing 787-8 Dreamliner da Air India, que partiu do aeroporto de Ahmedabad, na Índia, com destino a Londres Gatwick, caiu na manhã desta quinta-feira (12), pouco depois da decolagem, com 242 pessoas a bordo. As autoridades locais confirmaram que não há sobreviventes.





O acidente ocorreu em uma área residencial e próxima a escritórios da cidade de Ahmedabad, no estado de Gujarat, que abriga cerca de oito milhões de habitantes. O impacto do avião causou um incêndio e destruiu parte de um alojamento para médicos e um hospital local.





Autoridades indianas reportaram que não há sobreviventes na queda do avião Boeing 787 que caiu nesta quinta-feira (12) próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad, no oeste do país. Segundo informações da CNN internacional, há também preocupação de que haja um grande número de vítimas em solo, visto que a aeronave colidiu com um prédio, gerando uma grande explosão, pois estava cheia de combustível e havia acabado de decolar.





O avião tinha 242 pessoas, sendo 230 passageiros e 12 tripulantes. Entre eles, 169 eram indianos, 53 britânicos, um era canadense e outros sete eram portugueses. Segundo reportado pela agência de notícia Reuters, mais de 100 corpos foram levados a um hospital em Ahmadabad.





Ainda de acordo com as autoridades, o prédio contra o qual o avião se chocou era uma residência de médicos. Segundo o porta-voz da polícia, “muitas pessoas” morreram, sem estimar o número de vítimas em solo.





A aeronave da Air India, cujo modelo é Boeing 787-8 Dreamliner, tinha como destino a cidade de Londres, na Inglaterra. Ela caiu logo após decolar no Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, apresentando perda de altitude ao sair da pista.





Nas redes sociais, há registros do acidente, que foi filmado por testemunhas. Nas imagens, é possível ver uma grande coluna de fogo subir rapidamente após o choque entre o avião e a residência de médicos.