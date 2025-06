Prefeito de Sobral discute estratégias para fortalecer a agricultura e a pecuária, com foco no desenvolvimento do cultivo de açaí

O prefeito de Sobral Oscar Rodrigues dialogou nesta segunda-feira, 2 de junho, com representantes da agricultura e da pecuária sobre novas estratégias para fortalecer os setores, beneficiando os trabalhadores e produtores, gerando renda no campo. Entre as estratégias estão o desenvolvimento da cultura de açaí.





São ações no Presente para um Futuro mais certo e seguro. Juntos, trabalhamos sempre mais para construirmos um novo tempo com uma economia mais fortalecida, gerando renda para os agricultores e pecuaristas.