Infarto entre jovens no Brasil dispara e preocupa especialistas

O número de infartos entre jovens brasileiros disparou nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, as internações por infarto em pessoas com menos de 40 anos aumentaram 180% entre 2000 e 2024, passando de menos de dois para quase cinco casos a cada 100 mil habitantes. O dado não inclui a rede privada, o que pode indicar uma realidade ainda mais grave.





Especialistas atribuem o aumento ao estilo de vida atual. Sedentarismo, obesidade, alimentação ultraprocessada, uso de anabolizantes, cigarro, drogas e estresse em excesso estão entre os principais gatilhos. Esses fatores aceleram o envelhecimento dos vasos sanguíneos, elevando o risco cardiovascular mesmo em idades precoces.





O cenário também preocupa entre mulheres de 15 a 49 anos. As mor:tes por inf:arto nessa faixa cresceram 62% entre 1990 e 2019, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia.





Além do crescimento dos casos, o infarto em jovens é muitas vezes mais letal. Isso porque, ao contrário dos idosos, eles não desenvolveram vasos san:guíneos colaterais, que ajudam a irrigar o coração em emergências. Sem esse mecanismo compensatório, a chance de mo:rte súbita aumenta, especialmente se o socorro não ocorre na primeira hora.





Os sintomas mais comuns incluem dor no peito, falta de ar, dor no braço esquerdo, mandíbula ou estômago, tontura e palpitações.





Fonte: Via Certa Natal