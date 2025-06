Condenada pelo STF, Zambelli deixa o Brasil e vai para a Europa

Condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a deputada Carla Zambelli (PL-SP) revelou, nesta terça-feira (3), que deixou o Brasil e está em Portugal. A parlamentar afirma que foi para a Europa em busca de tratamento médico e deve pedir licença do cargo.





– Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e, agora, eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo, tem essa possibilidade na Constituição e passo a não receber mais salário. O gabinete passa a ser ocupado pelo meu suplente. Vou me basear na Europa, tenho cidadania europeia – declarou ela, em live no YouTube.





Na ocasião, Zambelli negou que esteja abandonando o país e desistindo de sua luta política.





– Muito pelo contrário, é resistir para poder continuar falando o que eu quero falar – frisou.





No mês passado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Zambelli por unanimidade a dez anos de prisão em regime inicial fechado e multa no valor de 2 mil salários mínimos, por invasão aos sistemas do CNJ e falsidade ideológica.





Segundo a Corte, a parlamentar mandou o hacker Walter Delgatti Neto invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a fim de adulterar documentos, alvarás de soltura, quebras de sigilo bancários e emitir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Zambelli nega as acusações.





Além disso, a deputada é alvo de outro inquérito no STF, no qual é acusada de porte legal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O julgamento foi suspenso pelo ministro Nunes Marques, que pediu mais tempo de análise, em março.





Na última sexta-feira (30), a parlamentar anunciou que transferiu seus perfis nas redes sociais para sua mãe, Rita Zambelli, porque, caso seja confirmada sua inelegibilidade, há risco de derrubarem a conta. Ela também anunciou a pré-candidatura do filho, João Zambelli.





Via portal Pleno News