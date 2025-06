CRIME BLINDADO AFUNDA no Solimões: maior apreensão de drogas da história do AM (vídeo)

Barco de R$ 270 milhões recheado de cocaína e armas pesadas cai nas mãos da polícia.

Em uma megaoperação realizada no rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru (AM), forças de segurança do Brasil e do Peru apreenderam no último dia 1º de junho de 2025 a maior carga de drogas já registrada em uma única ação no estado do Amazonas: 6,5 toneladas de entorpecentes, incluindo cocaína e maconha tipo skunk. A operação conjunta, envolvendo a PMAM, a Polícia Federal, a FICCO/AM e a polícia antidrogas peruana, também confiscou sete fuzis, duas metralhadoras, um lançador de granadas e quase 5.700 munições. Avaliado em R$ 270 milhões, o material era transportado por uma embarcação blindada de alta performance, revelando o grau de sofisticação do crime organizado na região. A apreensão supera o recorde anterior de 4,3 toneladas registrado em agosto de 2024 e reafirma a importância da cooperação internacional no combate ao narcotráfico na Amazônia.





Via portal César Wagner