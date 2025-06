TOFFOLI APAGA LAVA JATO e reabilita petista acusado de corrupção

STF anula processos contra Paulo Bernardo e reforça ofensiva contra legado da operação.

O ministro Dias Toffoli, do STF, anulou todas as ações da Lava Jato contra o ex-ministro petista Paulo Bernardo, alegando “anomalia institucional” e falta de justa causa, numa decisão que aprofunda o desmonte sistemático da operação anticorrupção que sacudiu o país nos anos 2010. Ao estender a anulação ao advogado Guilherme Gonçalves, Toffoli voltou a sustentar a tese de conluio entre Moro e o MPF, ignorando o histórico de denúncias, prisões e provas que embasaram investigações como a Operação Pixuleco e a Custo Brasil. O gesto marca mais um passo na reabilitação jurídica de antigos quadros do lulismo, como Bernardo — figura-chave nos governos Lula e Dilma —, sob o pretexto de salvaguardar o devido processo legal. A decisão se soma a outras do STF que, em nome de supostas garantias constitucionais, desmantelam o que já foi considerado um divisor de águas no combate à corrupção no Brasil.





