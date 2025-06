VÍDEO | Inacreditável! Mulher se joga de carro em movimento para não pagar corrida de aplicativo

Durante o percurso a passageira teria informado que não teria condições de arcar com o valor da corrida.

Uma passageira de um carro por aplicativo se lançou do veículo em movimento na tentativa de evitar o pagamento da corrida, segundo relato da própria motorista, que registrou boletim de ocorrência. O caso aconteceu em Itapetinga, no interior de São Paulo.





Em imagens de uma câmera de segurança, divulgadas no sábado (7), é possível ver o momento exato em que a passageira abre a porta do veículo ainda em movimento e se joga, rolando pela rua. A cena assustadora foi registrada por uma câmera posicionada próxima ao local da ocorrência.





De acordo com a motorista, durante o percurso a passageira teria informado que não teria condições de arcar com o valor da corrida. Em seguida, sem aviso prévio, abriu a porta e saltou do carro.





Um motociclista que passava pelo local parou para oferecer ajuda, e a motorista também interrompeu a viagem para verificar o estado da mulher. Segundo o relato, mesmo após a queda, a passageira levantou-se sozinha e caminhou pela calçada, alegando que realizaria o pagamento via Pix assim que chegasse em casa — o que, até o momento, não foi confirmado.





A identidade da mulher não foi divulgada, e seu estado de saúde após o ocorrido permanece desconhecido. A motorista procurou a Delegacia de Polícia de Itapetininga, onde o caso foi registrado e deverá ser investigado como possível tentativa de evasão de pagamento ou até exposição ao perigo.





Nenhuma das empresas de aplicativo envolvidas comentou o caso até o momento.





Via portal Fanotícias