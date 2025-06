Governo Lula banca R$ 54 milhões em rede para monitorar críticas nas redes sociais

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) acionou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) pedindo explicações sobre o uso de recursos públicos para financiar a Rede Minerva, projeto que, segundo revelações da imprensa, tem como uma de suas frentes a análise de postagens críticas ao governo federal. O valor total estimado para a iniciativa chega a R$ 54,1 milhões.





A Rede Minerva é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), órgão ligado ao MCTI, e é custeada majoritariamente com verbas do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), vinculado ao Ministério da Justiça, que repassou R$ 42 milhões. Outros R$ 12,1 milhões vêm do Ministério da Saúde.





Relatórios produzidos pelo grupo, como o chamado Boletim Baobá, incluem análises de publicações feitas por parlamentares da oposição, como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Carlos Jordy (PL-RJ), além de influenciadores digitais com alcance relevante. O conteúdo desses documentos não é disponibilizado ao público.





No requerimento, Kataguiri questiona o destino das verbas, os critérios adotados para a seleção de bolsistas e se houve direcionamento ideológico na escolha dos perfis analisados. “É necessário assegurar a transparência na aplicação de recursos públicos em um tema sensível, que envolve liberdade de expressão e o combate à desinformação”, justificou.





O deputado também pede que o MCTI envie a íntegra de todos os relatórios e produtos elaborados desde o início do projeto. O pedido depende de aprovação do presidente da Câmara e da Mesa Diretora. Se aceito, o ministério terá 30 dias para responder. O não cumprimento configura crime de responsabilidade.





A Rede Minerva nega qualquer viés político. Em nota, afirmou que os dados utilizados são públicos, disponíveis na internet, e que os temas abordados são selecionados com base em critérios técnicos. Alegou ainda que o valor de R$ 54,1 milhões refere-se ao orçamento global projetado para três anos, e não ao montante já executado.





(Hora Brasília)