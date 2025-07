Corpo de delegado morto em operação é velado em Teresina

Márcio Mendes era natural de Fortaleza, mas vivia com a família em Teresina.

O delegado Márcio Mendes Silveira, de 51 anos, morto em operação policial na zona rural de Caxias, no Maranhão, morava em Teresina. O corpo foi liberado pelo IML de Timon e está sendo velado na capela do Cemitério Jardim da Ressurreição, na zona Sudeste. Ele deixa dois filhos e atuava há mais de 10 anos na Polícia Civil do Maranhão.









O Que Aconteceu





Delegado foi morto durante cumprimento de mandado: O delegado Márcio Mendes foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã de quinta-feira (10), enquanto cumpria um mandado de prisão na zona rural de Caxias, no Maranhão. O suspeito, Leandro da Silva Sousa, está foragido.





Morava em Teresina com a família: Apesar de atuar no Maranhão, Márcio Mendes residia com a esposa e os filhos em Teresina, onde também vive seu pai e sua mãe, os médicos oftalmologistas Leila Silveira e Marcos Guedes.





Corpo foi liberado pelo IML de Timon: Após passar por autópsia no Instituto Médico Legal (IML) de Timon, o corpo do delegado está sendo velado na capela do Cemitério Jardim da Ressurreição.





Delegado atuava em Caxias e Trizidela do Vale: Márcio Mendes era titular do 4º Distrito Policial de Caxias e antes de ser transferido foi o primeiro delegado de carreira a atuar no município de Trizidela do Vale.Mais de 10 anos de serviço na Polícia Civil do Maranhão: Natural de Fortaleza (CE), Márcio passou a maior parte da vida em Teresina e integrava a Polícia Civil do Maranhão há mais de uma década. Na mesma operação, dois investigadores foram baleados, mas passam bem.





Suspeito foi identificado como LeandroSousa: O criminoso é acusado de matar o delegado Márcio Mendes Silveira durante cumprimento de mandado de prisão por roubo. O crime ocorreu na zona rural de Caxias, entre os povoados Jenipapeira e Boa Hora. Ao ser abordado, Leandro atirou com uma espingarda, atingindo fatalmente o delegado e ferindo dois outros policiais civis.





Fonte: Pi24h