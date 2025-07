Homem armado pratica roubo em estabelecimento comercial e é preso pela Polícia Civil em Sobral

Na manhã desta sexta-feira, dia 11, a Polícia Civil de Sobral realizou uma importante operação que resultou na prisão em flagrante de um suspeito de roubo. O crime aconteceu ontem, dia 10, no estabelecimento comercial Charmosa Conceito, localizado no centro da cidade. De acordo com as investigações iniciais, um homem armado com um revólver entrou no estabelecimento e praticou um roubo, levando vários objetos de valor. Após receberem a denúncia, os policiais civis iniciaram as diligências para identificar e localizar o suspeito.





Graças ao trabalho dedicado da equipe de investigadores da 2ª Delegacia e com apoio do Núcleo Operacional da 1ª Delegacia (NO), coordenadas pelo delegado municipal, Dr. Ozaniel, o suspeito, identificado como Paulo Henrique Frutuoso, de 27 anos, residente no Parque Santo Antônio, em Sobral, foi preso em flagrante na manhã de hoje. É importante destacar que o suspeito possui várias passagens pela polícia por diversos crimes, o que reforça a necessidade de ações de segurança na região. Durante a ação, todos os objetos roubados foram recuperados, garantindo que as vítimas recuperassem seus bens.





O suspeito encontra-se atualmente na delegacia de polícia civil, onde passará pelos procedimentos legais cabíveis. A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em manter a segurança e combater a criminalidade na região.





A comunidade pode ficar tranquila, pois o trabalho eficiente das forças de segurança tem contribuído para a redução da criminalidade e a proteção dos cidadãos. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui para ajudar!