HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS NA ZONA RURAL DE SOBRAL

Na noite deste sábado, dia 5, por volta das 20h, um homicídio a bala foi registrado na rua do Campo, na localidade de Vassouras. A vítima, identificada pelo prenome de Jardel, foi atingida por vários tiros e não resistiu aos ferimentos.





As polícias Civil e Militar estão no local realizando diligências na tentativa de localizar e prender os autores do crime. Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio ou detalhes sobre os suspeitos envolvidos.





Sobral, que vem enfrentando um aumento nos casos de violência, já registra 50 homicídios dolosos neste ano. As autoridades continuam trabalhando para garantir a segurança da população e esclarecer os crimes ocorridos na região.





Mais informações sobre o caso serão divulgadas assim que disponíveis.