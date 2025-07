Homicídio a tiros é registrado na praça do Pirulito, em Sobral

Na noite deste sábado, dia 5, um crime de homicídio a bala foi registrado na praça do Pirulito, localizada no bairro Expectativa, em Sobral. A vítima foi identificada como Daniel.





De acordo com informações preliminares, as polícias Civil e Militar estão em diligências na tentativa de identificar e prender os responsáveis pelo crime. A Polícia Militar isolou o local para a chegada da perícia forense, que irá coletar evidências e auxiliar nas investigações.





Este episódio eleva para 51 o número de homicídios dolosos registrados em Sobral neste ano, evidenciando o aumento da violência na cidade. A Polícia Civil já iniciou as investigações através de um inquérito policial para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os autores.





Mais informações sobre o caso serão divulgadas assim que disponíveis.