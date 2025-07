Estádio do Junco é reinaugurado e marca um novo momento para o esporte em Sobral

Neste sábado (05/07), Sobral viveu um momento histórico, com a reinauguração do Estádio Plácido Aderaldo Castelo - Estádio do Junco ou Juncão.

A Prefeitura de Sobral devolveu o Juncão à população completamente renovado, com estrutura pronta para sediar jogos oficiais e grandes eventos esportivos. O estádio estava há mais de um ano fechado e fora de condições para receber jogos.





A entrega integrou a programação dos 252 anos da cidade e contou com a presença do deputado federal Moses Rodrigues, da vice-prefeita Dra. Imaculada Dias Adeodato, do secretário do Esporte Mário Júnior, do presidente da Câmara Municipal Chico Jóia Júnior, além de diversos secretários municipais, vereadores, lideranças locais e representantes de toda a imprensa sobralense, que acompanharam e registraram cada momento da solenidade.





A reabertura foi marcada por apresentações culturais, homenagens a ex-atletas e o clássico entre Guarany e Vila Real, pela Série C do Campeonato Cearense.









Sobre a reforma





Foram realizadas melhorias significativas no equipamento, como: nivelamento do gramado, reforma dos banheiros, nova pintura, substituição dos refletores por iluminação de LED e retirada das cadeiras danificadas.





A obra reforça o compromisso da nova gestão, que em apenas seis meses vem demonstrando que investir no esporte é investir em cidadania, saúde, oportunidades e desenvolvimento social. A requalificação do Juncão é mais do que uma reforma: é um passo firme na construção de uma cidade mais ativa, integrada e com futuro promissor para suas juventudes.





O esporte voltou a ser prioridade em Sobral, e o Juncão, agora de portas abertas, é a prova disso.