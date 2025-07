Corpos de 8 missionários cristãos são achados em vala na Colômbia

As autoridades colombianas localizaram, na última terça-feira (1º), os corpos de oito líderes religiosos em uma vala comum na zona rural de Calamar, no departamento de Guaviare. As vítimas atuavam em ações humanitárias e de evangelização na região quando desapareceram, meses atrás.





De acordo com o Ministério Público, os cristãos teriam sido convocados por integrantes dissidentes das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), especificamente pela Frente Armando Ríos, sob o comando de um líder conhecido como Iván Mordisco.





A principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por uma tentativa de impedir o surgimento de uma célula do Exército de Libertação Nacional (ELN) no local. No entanto, não há evidências de que as vítimas mantinham qualquer vínculo com grupos armados.





A descoberta dos corpos ocorreu após a prisão, em maio, de um membro do grupo guerrilheiro. O celular do detido continha imagens que ajudaram a identificar os religiosos e confirmaram o crime.





As vítimas foram identificadas como James Caicedo, Óscar García, Máryuri Hernández, Maribel Silva, Isaid Gómez, Carlos Valero, Nixon Peñaloza e Jesús Valero. Todos pertenciam às organizações evangélicas Alianza de Colombia e Cuadrangular.





A Confederação Evangélica da Colômbia (CEDECOL) divulgou nota condenando o assassinato e manifestando solidariedade às famílias. No comunicado, a entidade pediu celeridade nas investigações e proteção efetiva aos líderes religiosos que atuam em regiões vulneráveis.





(Pleno News)