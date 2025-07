Moraes manda advogado calar e ficar "quieto" em audiência no STF

Moraes repreendeu advogado que pediu para adiar depoimento de Mauro Cid.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), repreendeu nesta segunda-feira (14) o advogado Jeffrey Chiquini, defensor de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante audiência no âmbito das investigações sobre a suposta trama golpista.





O embate ocorreu no início da oitiva do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que depõe como “informante do juiz”.





Chiquini solicitou a palavra logo no início da sessão, alegando ter recebido nos últimos dias um volume expressivo de documentos enviados pela Polícia Federal (PF), e pediu o adiamento da oitiva, sob o argumento de que não teve tempo hábil para analisar todo o material.





O pedido foi rejeitado por Moraes, que destacou que os documentos mencionados não integram, na íntegra, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).





“Enquanto eu falo, o senhor fica quieto”, disse o ministro ao interromper novamente o advogado, que insistia na argumentação mesmo após a negativa.





(Diário do Poder)