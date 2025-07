População de Sobral solicita audiência pública para investigar diferenças no preço da gasolina na região

A comunidade sobralense está demonstrando preocupação e solicitando uma audiência pública com órgãos fiscalizadores dos combustíveis na cidade. Essa demanda surge após uma reportagem do Blog Sobral 24 Horas, que revelou uma diferença significativa no valor da gasolina na região metropolitana de Sobral.





Conforme a matéria, na cidade de Frecheirinha, que faz parte da região metropolitana de Sobral, o preço da gasolina comum é de apenas R$ 5,59. Já em Sobral, o valor chega a R$ 6,39, uma diferença de quase R$ 1 por litro, o que levanta suspeitas de práticas que podem estar prejudicando os consumidores locais.





A população tem conhecimento de que uma grande rede de postos de combustíveis na cidade pertence a um mesmo grupo, o que reforça a hipótese de uma possível formação de um cartel. Além disso, outros postos na cidade também mantêm preços semelhantes, o que aumenta a preocupação de que haja uma possível prática de cartel na região.





Diante dessa situação, a população sobralense espera por uma explicação plausível e fundamentada por parte das autoridades. Uma audiência pública e uma auditoria com a participação do Ministério Público seriam passos importantes para esclarecer essa disparidade de preços e investigar possíveis irregularidades.





Vale destacar que a formação de cartel é considerada crime pela Lei 8.137/1990, que prevê penas de reclusão de 2 a 5 anos, além de multas. A pena pode ser agravada se o crime causar grave dano à coletividade, for cometido por servidor público ou envolver bens ou serviços essenciais para a vida e saúde da população.





A expectativa é que, com a realização de uma investigação transparente, seja possível esclarecer as razões dessa grande diferença de preços e garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados. A comunidade de Sobral aguarda ansiosa por respostas e por medidas que possam coibir práticas ilegais no mercado de combustíveis.