SOBRAL CELEBRA A POSSE DE 37 NOVOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E REFORÇA A SEGURANÇA PÚBLICA

Com alegria, a comunidade de Sobral celebra a posse de 37 novos profissionais que passarão a integrar o quadro efetivo da Guarda Civil Municipal da cidade. A cerimônia de posse está marcada para o dia 7 de agosto e representa um importante passo no fortalecimento da segurança pública no município. Os novos guardas civis contribuirão para ampliar a presença e a eficiência das ações de proteção à população, reforçando o compromisso de Sobral com a segurança de seus cidadãos. A iniciativa demonstra o empenho das autoridades locais em investir na valorização e na capacitação dos profissionais que atuam na segurança do município.

