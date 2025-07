ZERO SURPRESA: PGR pede condenação de Bolsonaro e aliados

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou ao STF suas alegações finais na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado de 2022, pedindo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por liderarem uma organização criminosa armada com o objetivo de desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques às instituições e tentar se manter no poder por meios ilegais. Bolsonaro é acusado de cinco crimes, incluindo tentativa de golpe e dano ao patrimônio da União. Também foram alvos do pedido de condenação os ex-ministros Anderson Torres, Braga Netto, Augusto Heleno (apenas por associação criminosa) e Paulo Sérgio Nogueira, além do deputado Alexandre Ramagem, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e do tenente-coronel Mauro Cid — este último teve colaboração reconhecida pela PGR, que sugeriu redução de pena, mas sem perdão judicial.





(Blog César Wagner)