CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Ex-companheiro é condenado a 42 anos por matar professora com golpes de estilete em Tamboril

quinta-feira, agosto 14, 2025  Nenhum comentário

O júri popular ocorreu no Fórum local, sob protestos de familiares e amigos no momento em que ele chegava ao local, pedindo justiça.

Francisco Claudio da Silva Moura foi condenado, na segunda-feira (11), a 42 anos de prisão por matar a golpes de estilete a ex-companheira, a professora Maria Valderisse Carvalho. O crime aconteceu em 10 de janeiro deste ano, no distrito de Sucesso, em Tamboril. O júri popular ocorreu no Fórum local, sob protestos de familiares e amigos no momento em que ele chegava ao local, pedindo justiça.

O Ministério Público informou que, de acordo com a investigação, Claudio mantinha comportamento possessivo e ciumento, insistindo em reatar o relacionamento com a vítima. Eles já estavam separados há cerca de seis anos, quando o réu foi até a casa da ex-companheira e a atacou no pescoço.

Após o crime, ele tentou contra a própria vida, e ficou hospitalizado por longo período antes de ser preso.

Fonte: A Voz Sta Quitéria

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 