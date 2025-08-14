Ex-companheiro é condenado a 42 anos por matar professora com golpes de estilete em Tamboril

O júri popular ocorreu no Fórum local, sob protestos de familiares e amigos no momento em que ele chegava ao local, pedindo justiça.





Francisco Claudio da Silva Moura foi condenado, na segunda-feira (11), a 42 anos de prisão por matar a golpes de estilete a ex-companheira, a professora Maria Valderisse Carvalho. O crime aconteceu em 10 de janeiro deste ano, no distrito de Sucesso, em Tamboril. O júri popular ocorreu no Fórum local, sob protestos de familiares e amigos no momento em que ele chegava ao local, pedindo justiça.





O Ministério Público informou que, de acordo com a investigação, Claudio mantinha comportamento possessivo e ciumento, insistindo em reatar o relacionamento com a vítima. Eles já estavam separados há cerca de seis anos, quando o réu foi até a casa da ex-companheira e a atacou no pescoço.





Após o crime, ele tentou contra a própria vida, e ficou hospitalizado por longo período antes de ser preso.





Fonte: A Voz Sta Quitéria