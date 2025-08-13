Justiça Militar do Ceará absolve policiais militares réus na Operação Espanta Raposa

A Justiça Militar do Estado do Ceará absolveu na manhã de hoje (13.08.2025) os réus no processo decorrente da Operação Espanta Raposa, investigação iniciada pelo Ministério Público para apurar supostos crimes cometidos por policiais militares lotados no Batalhão de Polícia Ambiental atuando na zona norte do estado.





No caso, os acusados respondiam por uma série de delitos, incluindo extorsão, corrupção ativa e passiva, condescendência criminosa, peculato e associação criminosa. Ao longo de mais de seis anos de tramitação, dezenas de testemunhas foram ouvidas, interceptações telefônicas realizadas, mas, ao final, o Conselho Especial de Justiça reconheceu por unanimidade que não havia provas suficientes para sustentar um decreto condenatório.





A defesa, representada pelo advogado criminalista Oséas Rodrigues, enfatizou que a decisão confirma a inocência de seus clientes:





“A sentença representa exatamente tudo aquilo que aconteceu ao longo desses anos de processo: a inexistência de elementos que pudessem sustentar as acusações. O resultado de um processo é o reflexo da prova e, neste caso, da ausência dela.”





Com a decisão, os acusados foram absolvidos das mais variadas imputações, reforçando o princípio de que nenhuma condenação pode ocorrer sem provas robustas e incontestáveis.