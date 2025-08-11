PM e pai são mortos em ataque a tiros no RJ

O aposentado Paulo Rogério da Costa Lopes, de 66 anos, pai do policial militar assassinado a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também morreu na madrugada desta segunda-feira (11) após ser baleado durante o mesmo ataque.





Após o crime, Paulo e o filho, o cabo da PM Paulo Rogério da Costa Lopes Filho, de 35, foram socorridos para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Cabuçu. O militar já chegou morto. Já o aposentado, por conta dos graves ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse.





Segundo a direção da unidade de saúde, o idoso deu entrada no local com ferimentos em diferentes partes do corpo.





Ainda de acordo com o hospital, Paulo Rogério sofreu uma parada cardiorrespiratória logo após a chegada e foi submetido a procedimentos de emergência e manobras de ressuscitação, mas não resistiu.





O crime aconteceu em Cabuçu, bairro de Nova Iguaçu. Segundo testemunhas, as vítimas foram surpreendidas por cinco criminosos armados, que desceram de um carro e cercaram o veículo onde pai e filho estavam.





O carro do PM, um HB20 prata, ficou no local e apresentava diversas perfurações por disparos de arma de fogo.





De acordo com o registro policial, testemunhas afirmaram que os criminosos usavam uniformes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Eles fugiram após matar o PM.





A Polícia Civil investiga a motivação do crime e busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores.





Fonte: g1