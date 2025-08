Prefeito de Sobral determina suspensão do processo seletivo do programa “Novos Tempos, Novas Oportunidades”

O prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, determinou, nesta terça-feira (05), a SUSPENSÃO IMEDIATA do processo seletivo simplificado do programa “Novos Tempos, Novas Oportunidades”, regido pelo Edital nº 002/2025 – SEPLAG. A decisão visa permitir uma análise mais aprofundada sobre possíveis atecnias ocorridas no curso do processo, assegurando total transparência e respeito aos princípios que regem a Administração Pública.





“Estamos prezando pela credibilidade e lisura de todo o processo. Nosso compromisso é com a seriedade e com a confiança da população. A suspensão é uma medida que visa o aprimoramento e fortalecimento dos processos”, destacou o prefeito Oscar Rodrigues.