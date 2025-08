Prefeito Oscar Rodrigues investe forte na segurança pública de Sobral, mesmo sendo responsabilidade do Estado

Sobral, conhecida como a "Bela Princesa do Norte", tem recebido atenção especial do prefeito Oscar Rodrigues quando o assunto é segurança pública. Mesmo sabendo que essa é uma responsabilidade do Estado, o prefeito tem feito de tudo para garantir mais tranquilidade aos moradores da cidade.





Nos últimos tempos, várias ações têm sido realizadas para diminuir a violência na cidade. Entre elas, investimentos em logística, aumento do efetivo policial (Guardas Municipais) e a instalação de videomonitoramento interligado à Central de Operações do CIOPS. Tudo isso mostra o esforço do prefeito em oferecer uma cidade mais segura para todos.





Para reforçar ainda mais a segurança, a Prefeitura de Sobral vai realizar na próxima quinta-feira (07/08), às 9h, uma cerimônia de posse de 38 novos Guardas Civis Municipais de 2ª Classe. O evento acontecerá no Auditório Plutão, no Centro de Convenções de Sobral. Esses novos agentes fazem parte da 9ª Turma de Formação da Guarda Civil Municipal de Sobral, que foi convocada após um concurso público realizado em 2021.





Com a chegada desses novos profissionais, o efetivo da Guarda Civil Municipal passará de 293 para 331 agentes, fortalecendo ainda mais as ações de proteção à população sobralense. Apesar de a responsabilidade pela segurança ser do Estado, o prefeito Oscar Rodrigues demonstra que está fazendo sua parte para tornar Sobral uma cidade mais segura e tranquila para todos os seus moradores.





Foto IA