ATENÇÃO! 170 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (17) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Açougueiro 01
Assistente administrativo 01
Assistente de vendas 02
Atendente de clínica médica 02
Atendente de lojas 03
Auxiliar de cozinha 03
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar em saúde bucal 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Babá 01
Balconista 01
Barman 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 16
Cozinheiro de restaurante 02
Cozinheiro geral 01
Embalador, a mão 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Encarregado de lavanderia 01
Enfermeiro 05
Estoquista 01
Garçom 06
Gerente de vendas 02
Lavador de veículos 01
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Mecânico de refrigeração 01
Mecânico eletricista de automóveis 01
Motorista de caminhão 03
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Promotor de vendas 07
Recepcionista atendente 02
Recepcionista, em geral 01
Salgadeiro 02
Servente de obras 04
Soldador 04
Subgerente de loja (operações comerciais) 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico em manutenção de máquinas 01
Técnico em saúde bucal 02
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 03
Vendedor porta a porta 08
Vendedor pracista 06
Total 117
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Assistente de prevenção de perdas 01
Assistente de vendas 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 53
