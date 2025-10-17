CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 17 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 170 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (17) EM SOBRAL

sexta-feira, outubro 17, 2025


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Açougueiro 01

Assistente administrativo 01

Assistente de vendas 02

Atendente de clínica médica 02

Atendente de lojas 03

Auxiliar de cozinha 03

Auxiliar de limpeza 02

Auxiliar em saúde bucal 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Babá 01

Balconista 01

Barman 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 16

Cozinheiro de restaurante 02

Cozinheiro geral 01

Embalador, a mão 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Encarregado de lavanderia 01

Enfermeiro 05

Estoquista 01

Garçom 06

Gerente de vendas 02

Lavador de veículos 01

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico de refrigeração 01

Mecânico eletricista de automóveis 01

Motorista de caminhão 03

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Promotor de vendas 07

Recepcionista atendente 02

Recepcionista, em geral 01

Salgadeiro 02

Servente de obras 04

Soldador 04

Subgerente de loja (operações comerciais) 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico em manutenção de máquinas 01

Técnico em saúde bucal 02

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 03

Vendedor porta a porta 08

Vendedor pracista 06

Total 117



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Assistente de prevenção de perdas 01

Assistente de vendas 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 53

