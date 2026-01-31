Mutirão de cirurgias oftalmológicas no Hospital Dr. Estevam prevê 140 procedimentos neste fim de semana

O Hospital Dr. Estevam realizará, neste sábado, 31 de janeiro, e no domingo, 1º de fevereiro, um mutirão de cirurgias oftalmológicas que prevê a realização de cerca de 140 procedimentos voltados à área da visão, ampliando o acesso da população aos serviços especializados da rede pública de saúde.





A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde, que também garantirá a oferta da injeção intravítrea, procedimento utilizado no tratamento de doenças oftalmológicas específicas e de maior complexidade.



