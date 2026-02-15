Operação Carnaval 2026 já soma 33 prisões em SP com auxílio de tecnologia e policiais fantasiados

A Operação Carnaval 2026 já resultou em 33 prisões na cidade de São Paulo desde o fim de janeiro, segundo balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP). A ação conta com monitoramento em tempo real, policiais infiltrados entre os foliões e uso intensivo de tecnologia para coibir crimes durante os blocos.





A coordenação ocorre por meio da Sala de Gerenciamento de Incidentes (SGI), instalada no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que funciona 24 horas por dia. O sistema reúne imagens de drones, reconhecimento facial, leitura automática de placas e mais de 100 mil câmeras integradas ao Programa Muralha Paulista, permitindo resposta rápida às ocorrências.





De acordo com o secretário executivo da pasta, coronel Henguel Ricardo Pereira, o planejamento mobiliza diariamente cerca de 13 mil policiais, entre civis e militares, em todo o estado — mais de 5 mil apenas na capital.





Fonte: Gazeta Brasil