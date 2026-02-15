Prefeitura chama de “corno” quem joga lixo na rua e viraliza

Uma campanha da Prefeitura de Palmital , no interior de São Paulo , está chamando a atenção não só pela mensagem séria, mas também pela forma irreverente como ela é exibida nas ruas: em vários pontos críticos da cidade, foram instaladas placas com recados diretos e bem-humorados para desencorajar o descarte irregular de lixo.





Com frases como “Quem joga lixo aqui é corno assumido” e “Aqui não é chiqueiro, seu porco folgado”, a iniciativa usa o humor para “cutucar” a população e reforçar que jogar lixo fora do lugar certo não é apenas feio, mas também prejudicial à cidade e à saúde de todos.





De acordo com a prefeitura, a ideia surgiu depois de tentativas anteriores que não surtiram efeito na redução dos pontos de lixo. Placas tradicionais e avisos habituais, segundo a administração municipal, não foram suficientes para mudar o comportamento de quem insiste em descartar resíduos em terrenos baldios e calçadas.





Além das placas, a campanha oferece informações claras sobre onde descartar corretamente o lixo, incluindo dados sobre coleta, ecopontos e horários de coleta, acessíveis via QR Code nos próprios avisos.





A Prefeitura de Palmital também alerta que o descarte irregular pode resultar em multa para quem for flagrado jogando lixo fora de local apropriado.





com informações de Metrópoles