Com auxílio de cão farejador, mulher é presa com posse de quase 6kg de droga em Tauá

A abordagem ocorreu durante uma ação de fiscalização em transporte interestadual, estratégia frequentemente utilizada pelas forças de segurança para combater o tráfico de drogas entre estados.





Uma mulher de 25 anos foi presa em Tauá após portar aproximadamente 5,8 kg de maconha no interior de sua bagagem. O material foi encontrado após uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará, que contou com o apoio de Faruk, cão farejador que contribuiu diretamente com os trabalhos policiais. O ônibus em questão vinha do Rio de Janeiro, com destino ao município de Reriutaba, no interior do Ceará.





A abordagem ocorreu durante uma ação de fiscalização em transporte interestadual, estratégia frequentemente utilizada pelas forças de segurança para combater o tráfico de drogas entre estados. Com o auxílio do cão farejador, os agentes conseguiram identificar a presença do entorpecente escondido na bagagem da suspeita, o que agilizou o procedimento de verificação e apreensão do material.





A mulher foi autuada por tráfico interestadual de drogas. O material apreendido e a suspeita já estão à disposição do Poder Judiciário, que dará seguimento aos trâmites legais do caso. A quantidade encontrada reforça a suspeita de que a droga seria distribuída em municípios do interior, ampliando o alcance da atuação criminosa.





De acordo com os agentes da segurança pública, ações integradas e o uso de recursos como cães farejadores têm sido fundamentais para aumentar a eficiência das operações e coibir a circulação de drogas no estado. Além disso, a colaboração da população é considerada peça-chave no enfrentamento desse tipo de crime.



