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sábado, 18 de abril de 2026

Delegado prende advogada em seu escritório por ser criticado em rede social

sábado, abril 18, 2026  Nenhum comentário

Uma prisão dentro de um escritório de advocacia virou alvo de polêmica e mobilizou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Goiás. A advogada Aricka Cunha foi detida na tarde de quarta-feira (15), em Cocalzinho de Goiás, após publicar nas redes sociais um despacho policial que determinava o arquivamento de uma ocorrência registrada por ela mesma.

Segundo as informações, o documento, assinado por um delegado, concluía que a denúncia feita pela advogada, que alegava ter sido ofendida por um servidor público, não configurava crime.

A repercussão veio após Aricka criticar publicamente a decisão. O delegado responsável entendeu que a publicação teria caráter ofensivo e determinou a prisão imediata da advogada por suspeita de difamação, crime que envolve atingir a reputação de alguém.

A detenção aconteceu dentro do próprio escritório da profissional e foi registrada em vídeo. Ela foi levada para a delegacia e liberada apenas à noite, após pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil.

Nas redes sociais, a advogada classificou a prisão como ilegal e afirmou que houve violação das prerrogativas da profissão.

“Uma advogada, dentro do seu escritório, no exercício da profissão, sendo algemada por expressar opinião. Isso não é normal. Isso não é legal. Isso não pode ser aceito”, disse no Instagram. “O Estatuto da Advocacia garante a inviolabilidade do escritório. Mas, na prática, o que vimos foi o desrespeito sendo executado à luz do dia”, completou ela.

O caso ganhou ainda mais repercussão após a reação da OAB-GO, que anunciou medidas contra o delegado. A entidade afirmou que vai apurar possível abuso de autoridade e pediu investigação sobre a conduta policial.


Confira a nota da OAB-GO na íntegra

O Sistema de Defesa das Prerrogativas (SDP) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) determinou a imediata instauração de procedimentos contra o delegado de Polícia Civil Christian Zilmon Mata dos Santos, após a prisão considerada arbitrária de advogada, no município de Pirenópolis.

A decisão, formalizada pela Portaria n.º 05/2026, foi assinada na manhã desta quinta-feira, dia 16 de abril, pelo presidente do SDP, Alexandre Carlos Magno Mendes Pimentel. O documento detalha uma série de violações que ferem não apenas o Estatuto da Advocacia (EAOAB – Lei Federal n.º 8.906/94), como também os direitos fundamentais da profissional.


Diante da gravidade dos fatos, o SDP determinou:

– Formalização imediata de representação por crime de abuso de autoridade junto ao procurador-geral de Justiça;

– Acionamento da Corregedoria-Geral da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública para apuração de conduta;

– Publicação de posicionamento oficial contra o ato do delegado.

Além dessas medidas, a Procuradoria de Prerrogativas já atua nos autos do processo (nº 5332342-23.2026.8.09.0177) para requerer a nulidade absoluta do Auto de Prisão em Flagrante (APF). Também será feita a coleta de depoimentos de testemunhas por meio de videoconferência para instruir o procedimento interno. “Iremos continuar acompanhando o caso até que todas as responsabilidades sejam apuradas”, acrescenta Alexandre.

A Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado à Corregedoria, que ficará responsável por investigar o ocorrido.


Confira a nota da PCGO na íntegra:

A Polícia Civil de Goiás informa que o fato foi levado ao conhecimento da Superintendência de Correições e Disciplina da PCGO, que está tomando as providências necessárias para a escorreita apuração do ocorrido.

Fonte: Folha do Estado

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