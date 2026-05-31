Conta de luz zero: a cidade brasileira onde a energia é praticamente gratuita

O pequeno distrito de Vila Limeira, no sul do Amazonas, se tornou exemplo nacional de autonomia energética após adotar uma estrutura elétrica totalmente movida a energia solar. A comunidade, antes dependente de geradores a diesel que funcionavam por poucas horas, vivia com luz instável, noites silenciosas e aparelhos ligados de forma limitada. Hoje, a rotina é outra: casas iluminadas o dia todo, eletrodomésticos em uso contínuo e uma vida comunitária mais dinâmica.





A transformação ocorreu quando organizações ambientais e equipes técnicas instalaram uma minirrede fotovoltaica capaz de abastecer todas as residências e espaços coletivos. O sistema armazena energia em baterias de alta capacidade, garantindo fornecimento constante mesmo após o pôr do sol. A nova estrutura eliminou o barulho e o custo dos geradores e reduziu a dependência de combustíveis trazidos de outras regiões.









Energia contínua, custo quase zero





A manutenção simples e o treinamento de moradores para operar o sistema tornaram a vila praticamente autossuficiente. Com a geração direta a partir do sol, o gasto mensal com eletricidade despencou. As famílias passaram a utilizar geladeiras, ventiladores e ferramentas elétricas com segurança, sem medo de elevar despesas. A iluminação constante também abriu espaço para estudo à noite, ampliação do comércio local e maior sensação de segurança.





Experiências como a de Vila Limeira reforçam a possibilidade de levar energia confiável a regiões isoladas com tecnologia acessível. Pesquisadores apontam que o método pode ser replicado em dezenas de comunidades que ainda convivem com fornecimento precário ou alto custo energético.





O diferencial da iniciativa está na gestão comunitária. Os próprios moradores cuidam do sistema, acompanham o funcionamento e solucionam problemas básicos. Isso fortalece o sentimento de pertencimento e ajuda a manter a operação estável. O resultado é um vilarejo com energia limpa, silenciosa e quase gratuita, modelo que desperta interesse crescente entre visitantes e especialistas em sustentabilidade.





Via portal MSN