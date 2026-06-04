Corpus Christi: fé, tradição e celebração marcam feriado desta quinta-feira

Nesta quinta-feira, milhões de católicos em todo o Brasil celebram o feriado de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário religioso da Igreja Católica. A solenidade é dedicada à celebração da presença de Jesus Cristo na Eucaristia, simbolizada pelo pão e pelo vinho consagrados durante a missa.

A festa de Corpus Christi surgiu no século XIII e foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264. A celebração ocorre sempre 60 dias após a Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, relembrando a Quinta-feira Santa, quando, segundo a tradição cristã, Jesus instituiu a Eucaristia durante a Última Ceia.

Uma das principais tradições da data é a confecção dos famosos tapetes coloridos nas ruas, feitos com serragem, sal, areia, flores e outros materiais. Os desenhos representam símbolos religiosos e servem de caminho para as procissões realizadas após as missas, reunindo milhares de fiéis em diversas cidades brasileiras.

Em muitas paróquias, a programação inclui missas solenes, momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento e procissões pelas ruas, demonstrando a fé e a devoção dos católicos.

Embora seja amplamente celebrado em todo o país, Corpus Christi não é considerado um feriado nacional por lei. A data pode ser decretada como feriado municipal ou estadual, ou ainda ser considerada ponto facultativo, dependendo da legislação de cada localidade.

Mais do que um dia de descanso, Corpus Christi representa um momento de reflexão, oração e renovação da fé para os cristãos, mantendo viva uma tradição religiosa que atravessa séculos e continua reunindo multidões em celebrações de devoção e esperança.