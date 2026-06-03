“O PIX é do Brasil e do Bolsonaro”: Flávio exibe cartaz em resposta a Lula

Senador Flávio Bolsonaro (PL) exibiu cartaz com a frase “O PIX é do Brasil e do Bolsonaro” um dia após o presidente Lula (PT) dizer que “O PIX é do Brasil!”. A briga política acontece em um momento delicado: os Estados Unidos ameaçam taxar em 25% os produtos brasileiros, e o sistema de pagamentos instantâneos está no centro da discussão.





Enquanto o governo Lula quer usar o PIX como uma das principais bandeiras na eleição deste ano, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro lembram que a ferramenta começou a funcionar durante a gestão dele – em novembro de 2020. Porém, o desenvolvimento do PIX já estava em andamento desde 2018, ainda no governo Michel Temer (MDB), com equipes técnicas do Banco Central.





Em entrevista ao jornal mineiro O Tempo, Flávio Bolsonaro disse: “Vamos fazer trabalho sério, como ele [Lula] não vai conseguir resolver tarifas, me coloco à disposição do povo brasileiro, faço esse esforço, espero que minha carta funcione e o governo não imponha as tarifas.”





O senador também afirmou que o governo americano estaria insatisfeito com a política externa do Brasil e responsabilizou o presidente Lula. “O governo americano pode estar com raiva do Lula, tem todos os motivos para punir o Lula. […] O Lula está queimadaço no mundo inteiro”, completou. Flávio disse ainda que teria condições de negociar “de igual para igual” com líderes dos Estados Unidos e da China, e que “a atual política do Lula apequenou o Brasil, hoje o Brasil é visto como pária internacional”.





Os EUA anunciaram a taxação de 25% sobre produtos brasileiros como punição a práticas comerciais consideradas prejudiciais a empresas americanas – incluindo críticas ao PIX. Além disso, foi aplicada uma tarifa extra de 10,5% por suposta falha do Brasil no combate ao trabalho forçado na produção de bens.





Especialistas lembram que, embora o PIX tenha sido lançado oficialmente em novembro de 2020, durante o governo Bolsonaro, seu desenvolvimento começou ainda em 2018, na gestão do então presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, sob o governo Michel Temer.





Via portal Gazeta Brasil