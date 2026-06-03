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quarta-feira, 3 de junho de 2026

Fundo de caixão se rompe, e cadáver cai no chão durante enterro

quarta-feira, junho 03, 2026  Nenhum comentário

Um enterro na Guiana, no último domingo (24/5), registro uma cena inusitada. Quando parentes e amigos do falecido carregavam o caixão após tirá-lo de um carro funerário, o fundo do ataúde se rompeu, fazendo com que o cadáver caísse no chão.

"Meu Deus! Por que isso aconteceu?!", grita uma pessoa ao fundo de um vídeo viral:

"Nos meus mais de 50 anos na Guiana, nunca vi um caixão apodrecido. Não importa o quão barato seja o caixão, ele nunca se desfaz", comentou um internauta da antiga colônia britânica na América do Sul.

"Eu não queria rir, mas a risada acabou saindo!", postou outro.

Quatro dos seis homens que carregavam o caixão agiram rapidamente para consertar o fundo dele e prosseguir com o funeral de uma forma digna, de acordo com o "Daly Star".

Não foi esclarecido por que a base do caixão cedeu.

Via portal do Tupiniquim

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