Conheça o cavalo da Polícia Militar virou terapeuta dentro de hospital

Quem passou pelos corredores do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) na manhã da última quinta-feira (28/5) se deparou com uma presença ilustre, imponente e completamente fora do comum para o ambiente médico. Um cavalo do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) quebrou a rotina da unidade de saúde ao participar diretamente de uma sessão especial de Terapia Assistida com Animais (TAA), levando conforto e esperança para quem enfrenta longos tratamentos.









Rompendo Barreiras com a Hipoterapia





Embora as terapias com animais em ambientes hospitalares sejam mais associadas a bichos de pequeno porte — como cães e gatos —, o Regimento de Cavalaria decidiu inovar ao introduzir a hipoterapia dentro das dependências do HMAP.









A hipoterapia é uma modalidade terapêutica que utiliza o cavalo como um agente promotor de estímulos físicos, psicológicos e biopsicossociais. O projeto foi totalmente desenhado para os pacientes internados, focando em oferecer um suporte terapêutico humanizado e diferenciado. O contato direto com o animal atua como um poderoso catalisador no tratamento de quadros de ansiedade, depressão e no ganho de resposta motora de pacientes debilitados pela internação.









O Impacto Psicológico do Acolhimento





Para quem está confinado a um leito hospitalar, lidando com dores e incertezas, a presença do cavalo funcionou como uma quebra drástica na atmosfera pesada do hospital. Os pacientes puderam acariciar o animal, interagir com os policiais e experimentar um momento de leveza e acolhimento que, segundo a equipe de saúde, é fundamental para o sucesso da reabilitação.





Para registrar e celebrar o sucesso do projeto de humanização hospitalar, o perfil oficial do Regimento de Cavalaria no Instagram publicou imagens da visita técnica. As fotos do imponente animal interagindo de forma extremamente dócil com os pacientes geraram uma onda imediata de curtidas, elogios e comentários positivos direcionados à corporação e à administração do hospital.





A coordenação do HMAP e o comando da Cavalaria destacaram que a atividade reforça o compromisso de ambas as instituições com a responsabilidade social e a saúde comunitária. A intenção é que novas rodadas de visitas sejam planejadas de forma periódica, consolidando a hipoterapia como uma ferramenta complementar robusta na recuperação de pacientes em Aparecida de Goiânia.





Via portal Do Tupiniquim