Urgente! Bolsonaro volta a sofrer com crises de soluço e apresenta dificuldades respiratórias, diz Carlos

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a enfrentar crises intensas de soluço nos últimos dias, segundo relato divulgado nesta quarta-feira (3) por seu filho, Carlos Bolsonaro. De acordo com ele, os episódios têm provocado dificuldades respiratórias e quadros próximos de vômito.





Carlos informou nas redes sociais que visitou o pai e constatou que as crises persistem há pelo menos três dias. Segundo o relato, além dos soluços, Bolsonaro continua com limitações nos movimentos devido a problemas no ombro direito.





O filho do ex-presidente afirmou ainda que Bolsonaro segue sob acompanhamento médico. No fim de maio, ele já havia comunicado que o pai enfrentava problemas semelhantes, embora tivesse descrito seu estado geral como resistente e focado.





Na mesma publicação, Carlos criticou as restrições impostas pelas decisões judiciais relacionadas ao pai. Segundo ele, as regras permitem apenas visitas dos filhos por até duas horas, duas vezes por semana. O político também manifestou insatisfação com a situação jurídica enfrentada pelo ex-presidente.





Em mensagem divulgada nas redes sociais, Carlos classificou como “extremamente revoltante” a situação de pessoas que, segundo ele, seriam privadas de liberdade enquanto criminosos permanecem soltos. Ele também afirmou que Bolsonaro continua utilizando tornozeleira eletrônica e está sob custódia do Estado desde o ano passado.





As crises de soluço relatadas por familiares de Bolsonaro não são inéditas. Nos últimos meses, Carlos já havia informado outros episódios semelhantes envolvendo o ex-presidente, alguns deles acompanhados de mal-estar e vômitos.





Até o momento, não foi divulgado novo boletim médico detalhando o quadro clínico de Bolsonaro. Via portal Folha do Estado