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segunda-feira, 15 de junho de 2026

FELIZ ANIVERSÁRIO!

segunda-feira, junho 15, 2026  Nenhum comentário

Esta segunda-feira é um dia especial de celebração para Maria Aurelina Sousa Gomes, que comemora mais um ano de vida.

A data é marcada por gratidão, alegria e votos de felicidade para quem celebra mais um ciclo repleto de experiências e conquistas. Neste momento tão especial, familiares e amigos aproveitam a ocasião para expressar carinho e reconhecimento, desejando que os próximos anos sejam repletos de bênçãos e realizações.

Desejamos a Maria Aurelina Sousa Gomes muita paz, saúde, sucesso, felicidade e longevidade. Que sua caminhada seja sempre iluminada e cercada pelo amor.

🎂 Parabéns! Feliz aniversário e muitas felicidades! 🎉🥳

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