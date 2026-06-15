FELIZ ANIVERSÁRIO!

Esta segunda-feira é um dia especial de celebração para Maria Aurelina Sousa Gomes, que comemora mais um ano de vida.





A data é marcada por gratidão, alegria e votos de felicidade para quem celebra mais um ciclo repleto de experiências e conquistas. Neste momento tão especial, familiares e amigos aproveitam a ocasião para expressar carinho e reconhecimento, desejando que os próximos anos sejam repletos de bênçãos e realizações.





Desejamos a Maria Aurelina Sousa Gomes muita paz, saúde, sucesso, felicidade e longevidade. Que sua caminhada seja sempre iluminada e cercada pelo amor.



