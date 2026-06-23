Justiça bloqueia de R$ 670 milhões em investigação sobre banco ligado a bispo

A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (23), uma operação para investigar suspeitas de irregularidades financeiras envolvendo o Banco Digimais, instituição controlada pelo empresário e líder religioso Edir Macedo. A ação foi batizada de Operação Miragem e mira possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.





Mais de 50 agentes federais participaram do cumprimento de nove mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal em São Paulo. Além das buscas, foram determinadas medidas como a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e o bloqueio de bens e valores que podem alcançar R$ 670 milhões.





Segundo a Polícia Federal, as apurações tiveram como base informações técnicas e relatórios elaborados pelo Banco Central. Os investigadores suspeitam que tenham sido adotados mecanismos para mascarar a situação financeira da instituição por meio de alterações em registros contábeis e documentos regulatórios.





A linha investigativa aponta que essas práticas teriam sido utilizadas para apresentar ao mercado e aos órgãos de fiscalização uma condição financeira diferente da realidade, permitindo a manutenção de operações e atividades sob aparente regularidade.





De acordo com a PF, os fatos analisados podem se enquadrar em crimes previstos na legislação que trata do Sistema Financeiro Nacional, incluindo suspeitas de gestão fraudulenta, prestação de informações contábeis inverídicas e operações de crédito realizadas em desacordo com as normas vigentes.





A ofensiva ocorre em meio ao aumento da fiscalização sobre instituições financeiras e práticas de governança corporativa, especialmente em bancos que atuam em segmentos específicos do mercado de crédito e serviços digitais.





Os materiais apreendidos durante a operação serão analisados e poderão auxiliar no avanço das investigações, que seguem sob responsabilidade da Polícia Federal.



