SINE/IDT Sobral disponibiliza vagas de emprego nesta quarta-feira, dia 3

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro – 02 vagas

Agente de vendas de serviços – 01 vaga

Ajudante de cozinha – 01 vaga

Ajudante de motorista – 01 vaga

Ajudante de obras – 01 vaga

Assistente de vendas – 01 vaga

Atendente de lanchonete – 01 vaga

Atendente de padaria – 01 vaga

Auxiliar administrativo – 01 vaga

Auxiliar de cozinha – 04 vagas

Auxiliar de limpeza – 03 vagas

Auxiliar de linha de produção – 07 vagas

Auxiliar de marceneiro – 01 vaga

Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga

Confeiteiro – 02 vagas

Cozinheiro geral – 02 vagas

Eletricista auxiliar – 01 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga

Engenheiro civil – 01 vaga

Gerente de produção – 01 vaga

Gerente de supermercado – 01 vaga

Gestor de manutenção – 01 vaga

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga

Líder de manutenção mecânica – 01 vaga

Marceneiro – 02 vagas

Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga

Motorista carreteiro – 01 vaga

Motorista de automóveis – 02 vagas

Motorista de caminhão – 01 vaga

Motorista entregador – 01 vaga

Operador de caixa – 02 vagas

Pedreiro – 61 vagas

Perfumista – 01 vaga

Preparador físico – 01 vaga

Promotor de vendas – 01 vaga

Recepcionista atendente – 01 vaga

Representante técnico de vendas – 01 vaga

Salgadeiro – 01 vaga

Sommelier de vinho – 01 vaga

Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas

Vendedor interno – 02 vagas

Total de vagas: 418

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Auxiliar administrativo – 02 vagas

Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06 vagas

Total de vagas PCD: 08

Os interessados podem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral para obter mais informações sobre os requisitos das vagas, documentação necessária e procedimentos para encaminhamento às empresas contratantes. As oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento, conforme a demanda do mercado de trabalho.