SINE/IDT Sobral disponibiliza vagas de emprego nesta quarta-feira, dia 3

Confira as vagas disponíveis:
Açougueiro – 02 vagas
Agente de vendas de serviços – 01 vaga
Ajudante de cozinha – 01 vaga
Ajudante de motorista – 01 vaga
Ajudante de obras – 01 vaga
Assistente de vendas – 01 vaga
Atendente de lanchonete – 01 vaga
Atendente de padaria – 01 vaga
Auxiliar administrativo – 01 vaga
Auxiliar de cozinha – 04 vagas
Auxiliar de limpeza – 03 vagas
Auxiliar de linha de produção – 07 vagas
Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga
Confeiteiro – 02 vagas
Cozinheiro geral – 02 vagas
Eletricista auxiliar – 01 vaga
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
Engenheiro civil – 01 vaga
Gerente de produção – 01 vaga
Gerente de supermercado – 01 vaga
Gestor de manutenção – 01 vaga
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
Líder de manutenção mecânica – 01 vaga
Marceneiro – 02 vagas
Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
Motorista carreteiro – 01 vaga
Motorista de automóveis – 02 vagas
Motorista de caminhão – 01 vaga
Motorista entregador – 01 vaga
Operador de caixa – 02 vagas
Pedreiro – 61 vagas
Perfumista – 01 vaga
Preparador físico – 01 vaga
Promotor de vendas – 01 vaga
Recepcionista atendente – 01 vaga
Representante técnico de vendas – 01 vaga
Salgadeiro – 01 vaga
Sommelier de vinho – 01 vaga
Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
Vendedor interno – 02 vagas
Total de vagas: 418
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
Auxiliar administrativo – 02 vagas
Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06 vagas
Total de vagas PCD: 08
Os interessados podem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral para obter mais informações sobre os requisitos das vagas, documentação necessária e procedimentos para encaminhamento às empresas contratantes. As oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento, conforme a demanda do mercado de trabalho.
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria