TRAGÉDIA: cinco alunos de colégio militar morrem em acidente em Goiás

Cinco estudantes com idades entre 11 e 14 anos morreram em um acidente na rodovia GO-518, na área rural da cidade de Buriti de Goiás, na noite de segunda-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a van escolar onde estavam as vítimas bateu na traseira de um caminhão carregado com gado, por volta das 18h30. A carreta estaria parada na rodovia no momento do acidente.





Os outros oito ocupantes da van, sete alunos e o motorista, ficaram feridos e foram levados para hospitais da região. Segundo os bombeiros, os passageiros do veículo eram alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, de Sanclerlândia, cidade vizinha de onde aconteceu o acidente. Os estudantes retornavam da escola para o município de Córrego do Ouro, a cerca de 40 quilômetros do colégio.





As cinco vítimas ficaram presas às ferragens e morreram no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de São Luís de Montes Belos, na mesma região. Os velórios e sepultamentos dos estudantes ocorreram nesta terça (2), em São Luís de Montes Belos e em Córrego de Ouro, sob forte comoção.





Os alunos foram identificados como Maria Carolina Sabino Alves, de 11 anos; Isadora Castro Neves, de 12 anos; Izadora Monteiro da Silva, de 12 anos; Ezequiel Souza Oliveira, de 14 anos; e Lucas Antônio de Souza Dias, de 14 anos. O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lamentou a morte dos estudantes e decretou luto oficial de três dias.





A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil. A perícia no local foi realizada pela equipe da Polícia Científica O trabalho das equipes de atendimento no local do acidente foi concluído já na madrugada desta terça (2).





Em nota, o Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro lamentou profundamente a morte dos alunos.





– Neste momento de imensa dor, unimo-nos em solidariedade aos familiares, amigos, colegas e educadores, compartilhando o sofrimento causado por essa perda irreparável. A partida tão precoce dessas crianças que carregavam sonhos, talentos e projetos de vida deixa um vazio impossível de ser mensurado – afirmou.





A Secretaria de Educação de Goiás, que também manifestou pesar, informou que equipes da pasta irão até os municípios das vítimas e da escola para “oferecer acolhimento e suporte às famílias, estudantes, profissionais da educação e demais integrantes da comunidade escolar”.





*AE