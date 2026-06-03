Lula diz que filhos do Bolsonaro merecem "enforcamento"; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazendo uma fala que cita o “enforcamento” do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O conteúdo rapidamente ganhou repercussão e passou a ser compartilhado por apoiadores e críticos do governo.





Na gravação, Lula faz críticas políticas aos adversários e menciona os dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro em um contexto de embate político. A fala gerou forte reação imediata no meio político e nas redes sociais, com parlamentares da oposição classificando o episódio como grave.





A divulgação do vídeo ocorre em meio a um ambiente de alta polarização entre governo e oposição, no qual declarações de lideranças políticas frequentemente ganham grande alcance digital e são reinterpretadas em disputas de narrativa.





Aliados do governo, por outro lado, têm argumentado em outras ocasiões que falas do presidente são recortadas e descontextualizadas em ambientes digitais, ampliando crises políticas. Via portal Folha do Estado

O presidente Lula sugeriu, nesta terça-feira, 2, o enforcamento do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ao comentar o avanço das tensões comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. pic.twitter.com/4cNfUu5MTM — Revista Oeste (@revistaoeste) June 2, 2026