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quarta-feira, 3 de junho de 2026

Lula diz que filhos do Bolsonaro merecem "enforcamento"; veja vídeo

quarta-feira, junho 03, 2026  Nenhum comentário

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazendo uma fala que cita o “enforcamento” do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O conteúdo rapidamente ganhou repercussão e passou a ser compartilhado por apoiadores e críticos do governo.

Na gravação, Lula faz críticas políticas aos adversários e menciona os dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro em um contexto de embate político. A fala gerou forte reação imediata no meio político e nas redes sociais, com parlamentares da oposição classificando o episódio como grave.

A divulgação do vídeo ocorre em meio a um ambiente de alta polarização entre governo e oposição, no qual declarações de lideranças políticas frequentemente ganham grande alcance digital e são reinterpretadas em disputas de narrativa.

Aliados do governo, por outro lado, têm argumentado em outras ocasiões que falas do presidente são recortadas e descontextualizadas em ambientes digitais, ampliando crises políticas. Via portal Folha do Estado

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