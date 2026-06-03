Sobral registra queda de 15,2% nos crimes violentos nos quatro primeiros meses de 2026

Dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) apontam que Sobral registrou uma redução de 15,2% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) nos quatro primeiros meses de 2026.





Entre janeiro e abril deste ano, foram contabilizados 28 casos no município. No mesmo período de 2025, Sobral havia registrado 33 ocorrências, o que representa uma diminuição de cinco crimes.





Os números acompanham a tendência observada em todo o Ceará. Segundo os dados divulgados pelo Governo do Estado, o Ceará registrou 931 CVLIs entre janeiro e abril de 2025. Já no mesmo período de 2026, o total caiu para 585 ocorrências, uma redução de 37,2%.





Com população estimada em cerca de 216 mil habitantes, Sobral vem apresentando queda nos indicadores de violência. Entre as ações adotadas para reforçar a segurança no município estão o envio de novas viaturas pelo Governo do Estado, a ampliação das fiscalizações e o trabalho integrado entre as forças de segurança.





Além da atuação da Polícia Militar, equipes da Guarda Civil Municipal de Sobral têm participado de operações conjuntas. O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) também reforça a fiscalização em vias urbanas e rodovias da região.