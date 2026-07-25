Lula diz que quem tentar interferir nas eleições brasileiras "vai apanhar muito"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil não aceitará interferências externas em seu processo eleitoral e declarou que qualquer tentativa de influenciar as eleições brasileiras será enfrentada com firmeza.





Durante a declaração, Lula disse que "quem tentar interferir nas eleições brasileiras vai apanhar muito", utilizando a expressão em tom de advertência para reforçar que o país não permitirá ingerências em assuntos internos.





O presidente também destacou que o Brasil é uma nação soberana e que cabe exclusivamente ao povo brasileiro decidir os rumos do país por meio do voto.





"O Brasil é um país soberano. Quem decide o destino da nossa nação é o povo brasileiro", afirmou.





A declaração ocorre em meio ao debate sobre soberania nacional, democracia e relações internacionais. Lula ressaltou que o governo defenderá a autonomia do Brasil e o respeito às instituições democráticas, enfatizando que o processo eleitoral brasileiro deve ser conduzido sem qualquer interferência externa.





A fala repercutiu no cenário político e deve alimentar novos debates entre apoiadores e opositores do governo sobre a defesa da soberania nacional e a independência das eleições brasileiras.





Via @investebr