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sábado, 25 de julho de 2026

Lula diz que quem tentar interferir nas eleições brasileiras "vai apanhar muito"

sábado, julho 25, 2026  Nenhum comentário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil não aceitará interferências externas em seu processo eleitoral e declarou que qualquer tentativa de influenciar as eleições brasileiras será enfrentada com firmeza.

Durante a declaração, Lula disse que "quem tentar interferir nas eleições brasileiras vai apanhar muito", utilizando a expressão em tom de advertência para reforçar que o país não permitirá ingerências em assuntos internos.

O presidente também destacou que o Brasil é uma nação soberana e que cabe exclusivamente ao povo brasileiro decidir os rumos do país por meio do voto.

"O Brasil é um país soberano. Quem decide o destino da nossa nação é o povo brasileiro", afirmou.

A declaração ocorre em meio ao debate sobre soberania nacional, democracia e relações internacionais. Lula ressaltou que o governo defenderá a autonomia do Brasil e o respeito às instituições democráticas, enfatizando que o processo eleitoral brasileiro deve ser conduzido sem qualquer interferência externa.

A fala repercutiu no cenário político e deve alimentar novos debates entre apoiadores e opositores do governo sobre a defesa da soberania nacional e a independência das eleições brasileiras.

Via @investebr

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