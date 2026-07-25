FAB alerta para risco de falta de combustível por corte de verbas até o fim do ano

A Força Aérea Brasileira (FAB) alertou que poderá enfrentar dificuldades para manter suas aeronaves em operação até o fim de 2026 em razão das restrições orçamentárias. Segundo informações divulgadas, a limitação de recursos pode comprometer a compra de combustível para os aviões militares, afetando treinamentos, missões e outras atividades operacionais.





O tema ganhou repercussão após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que as Forças Armadas estão preparadas para defender a soberania nacional. Em seguida, veio o alerta da FAB de que a insuficiência de verbas poderá impactar diretamente a capacidade operacional da instituição caso não haja reforço no orçamento.





A situação reacende o debate sobre o financiamento das Forças Armadas e a necessidade de garantir recursos suficientes para a manutenção das atividades consideradas essenciais à defesa do país. Especialistas apontam que restrições orçamentárias prolongadas podem afetar a prontidão militar, reduzindo horas de voo, treinamentos e a capacidade de resposta em operações de defesa e de apoio à população.





O Governo Federal ainda poderá adotar medidas para recompor o orçamento e evitar impactos mais severos nas operações da Aeronáutica.





Fonte: @investebr